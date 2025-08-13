Milli Savunma Üniversitesi personel alımı: 47 öğretim elemanı alınacak

Haberin Devamı

Milli Savunma Üniversitesi, 2025 yılı için bir personel alımı ilanı yayınladı. İlana göre kurum, bünyesinde çalıştırmak üzere 47 öğretim elemanın alınacağını açıkladı. İlanın tüm detayları şöyle:

Milli Savunma Üniversitesi personel alımı ilanı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) çeşitli kadrolarda (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi) sivil akademisyen alımı yapacak. Başvurular şahsen yapılacak ve postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. İşte başvuru süreci ve şartlarına dair özet bilgiler:

Genel başvuru şartları

Fakültelerin lisans dereceli bölümlerinden mezun olmak.

MSÜ yönetmeliklerinde belirtilen genel ve özel şartları taşımak.

Yedek subay, erbaş veya er hariç olmak üzere asker kişi olmamak.

Doçent unvanına sahip adaylar yalnızca profesör veya doçent kadrolarına başvurabilir.

Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için denklik belgesi gereklidir.

Ataması yapılan adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmalıdır.

Kadrolara göre özel şartlar

Doktor Öğretim Üyesi: En az 55 yabancı dil puanına sahip olmak.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi:

En az 50 yabancı dil puanı.

En az 70 ALES puanı (Doktorasını tamamlamış adaylar için ALES şartı aranmaz. Bu durumda ALES puanı 70 kabul edilir).

Araştırma Görevlisi: 1 Ocak 1991 ve sonrası doğumlu olmak.

Başvuru dosyasında istenen belgeler

Öğretim Üyesi Kadroları (Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi)

Bu kadrolar için 1 adet fiziki dosya ve USB bellekte dijital dosya hazırlanmalıdır.

Ortak Belgeler:

Başvuru dilekçesi (MSÜ internet sitesindeki örneğe göre).

Özgeçmiş (YÖKSİS'ten fotoğraflı veya MSÜ örneğine göre).

Lisans/lisansüstü diploma fotokopileri (noter onaylı veya e-Devlet'ten).

Yabancı dil belgesi.

Adli sicil belgesi (e-Devlet'ten).

Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-Devlet'ten).

2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş).

Nüfus cüzdanı/TC kimlik kartı fotokopisi.

Islak imzalı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Bilgi Çizelgesi (MSÜ örneğine göre).

Bilimsel yayın listesi ve suretleri.

Başvuru genel değerlendirme çizelgesi (MSÜ örneğine göre).

Akademik Değerlendirme Çizelgesi.

Ek Belgeler:

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuranlar için doçentlik belgesi.

Kadro için istenen hizmet belgesi, sertifika gibi diğer belgeler.

Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları

Bu kadrolar için plastik mavi renkli telli dosya hazırlanmalıdır.

Ortak Belgeler:

Aday Bilgi Formu (MSÜ örneğine göre).

Başvuru dilekçesi (MSÜ örneğine göre).

Özgeçmiş (MSÜ örneğine göre).

Lisans/lisansüstü diploma fotokopileri (noter onaylı veya e-Devlet'ten).

Yabancı dil belgesi.

Son 5 yıla ait ALES belgesi.

Not dökümü.

Adli sicil belgesi (e-Devlet'ten).

Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-Devlet'ten).

2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş).

Nüfus cüzdanı/TC kimlik kartı fotokopisi.

Islak imzalı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Bilgi Çizelgesi (MSÜ örneğine göre).

Ek Belgeler:

Varsa bilimsel yayınların listesi ve suretleri.

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet'ten).

Kadro için istenen hizmet belgesi, sertifika gibi diğer belgeler.

Önemli Bilgiler

Başvurular: İlan tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapılmalıdır.

Profesör ve Doçent: MSÜ Rektörlüğü (Yenilevent/İstanbul).

Diğer Kadrolar: İlgili dekanlık/müdürlük.

Duyurular: Tüm duyurular www.msu.edu.tr adresinden yapılacak ve tebligat niteliği taşıyacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Faaliyet Takvimi (Öğretim/Araştırma Görevlisi):

Ön Değerlendirme Sonuçları: 8-10 Ekim 2025

8-10 Ekim 2025 Giriş Sınavı Tarihleri: 13-24 Ekim 2025

13-24 Ekim 2025 Sonuç Açıklama: 5-7 Kasım 2025

Branşlar ve aranan şartlar