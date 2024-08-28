Milli Savunma hamleleri dünya gündeminde! Türk silahlarına övgü yağdı

The Eurasian Times haber sitesinde yayınlanan Ritu Sharma imzalı analizde, Akıncı İHA'larına Endonezya ve Malezya gibi ülkelerin 'göz koyduğu' aktarıldı ve İslam ülkelerinin, açıkça Amerikan savunma ithalatından uzaklaşarak artık Türkiye'nin tercih edildiği yazıldı.

ÖNEMLİ OYUNCU TÜRKİYE!

6 ÜLKE ANKARA'YA İHTİYAÇ DUYDU

"Türkiye, Bayraktar TB-2 ile silahlı insansız hava araçları için uluslararası pazarda kendisini önemli bir oyuncu olarak konumlandırdı" diye yazılan analizde, son zamanlarda; Pakistan, Endonezya, Malezya, Azerbaycan, Maldivler ve Suudi Arabistan'ın silah tedariki konusunda Ankara'ya ihtiyaç duyduğunun altı çizildi.

İnsansız hava aracı ANKA, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının Türkiye'nin önde gelen bir savunma üreticisi olarak itibarını güçlendirdiği belirtildi. Endonezya'nın, Türkiye'den 45 Atmaca gemisavar füzesi ve 12 ANKA insansız hava aracı almaya karar verdikten sonra Bayraktar'ın AKINCI TİHA'larına da göz kırptığı bilgisi verildi.

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BAYKAR 2023'DE REKORA İMZA ATTI

Siparişi verilen ANKA'ların 2025 yılına kadar teslim edilmesinin beklendiğini yazan The Eurasian Times, Atmaca gemisavar füzelerinin ise Amerikan yapımı AGM-84 Harpoon'ların yerini alması için üretildiğini belirtti.

Daha önce Türkiye'den 6-7 adet AKINCI TİHA-A alan ve bunları aktif şekilde konuşlandıran Pakistan'ın, güçlü modeli ile dikkat çeken AKINCI TİHA-B için de harekete geçtiği bilgisi verildi.

Haberde ayrıca, adalar ülkesi Maldivler'in de Hava Kuvvetleri için üç Bayraktar TB2 insansız hava aracını hizmete aldığı aktarıldı. Suudi Arabistan ise iki ülke arasında 2023 yılında imzalanan en büyük savunma anlaşması kapsamında Türk İHA'larını satın alacağını duyurduğu hatırlatıldı.

Bayraktar TB2'nin şu anda 33 ülke tarafından kullanıldığını ve 750 bin uçuş saatini başarıyla tamamladığını anlatan analiz, Baykar'ın 2023 yılında 1,76 milyar dolarlık rekor bir ihracata imza attığını kaydetti.

'BATI KENDİNE SAKLADI TÜRKİYE DÜNYAYA SUNDU'

Analiz şu ifadelerle devam etti:

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"Bu drone'lar, Batılı ülkelerin yalnızca kendileri için sakladığı ölümcül teknolojiyi, dünyanın en küçük ordularına bile sunma vaadi taşıyor."

ERDOĞAN DÖNEMİNDE İVME KAZANDI

Türkiye'nin, savunma sanayisini 1980'lerden beri inşa ettiği bilgisi verildikten sonra ise, Güçlü savunma sanayi vizyonunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde ivme kazandığının altı çizildi.

Türkiye'nin silah ihracatının son dört yılda yüzde 106 oranında arttığını yazan haber, "Türkiye farklı coğrafyalarda 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç etmekte. Bu durum Avrupa'nın gelişmekte olan savunma ve güvenlik mimarisinde Türkiye'nin oyuncu olarak rolünü yeniden canlandırdı" diye devam etti.