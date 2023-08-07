Milli Savunma Bakanlığı: Sınırda 1'i terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan 1'i PKK/KCK/PYD mensubu 2 kişinin yakalandığını açıkladı.
07.08.2023 - 10:30 | | ANKARA, (DHA)
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.