Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'ya ait mağaranın imha edildiğini açıkladı
09.04.2025 - 17:54Güncellenme Tarihi:
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlerin kullandığı mağaranın imha edildiğini duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan aramada ele geçirilen yaşam malzemesi kullanılamaz hale getirildi" denildi. (DHA)