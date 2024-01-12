Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde dokuz kahraman askerimiz şehit oldu, dört asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada dokuz askerin şehit olduğunu, dört askerin yaralandığını duyurdu. Bakanlıktan, "Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Temasta ilk belirlemelere göre 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklaması yapıldı. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı dokuza yükselmiştir. Bölgede devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15’e yükselmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

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BAKAN KOCA: YARALILARIMIZ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda "Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine hızla başlanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

CNN TÜRK ANKARA TEMSİLCİSİ CANOVA: SIZMA GİRİŞİMİ GERÇEKLEŞMİŞ

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında "22 Aralık’ta da 12 şehit vermiştik. Metina bölgesinde yaşandığı belirtiliyor. Yine kötü hava şartlarından bahsediliyor. Sızma girişimi gerçekleşmiş. Mağaralar ve yakın yerlerde yerleşim bölgeleri de var, buralardan sızmalar olabiliyor. Edindiğimiz bilgilere göre el bombaları atılıyor. Ardından Türk askeri harekete geçiyor ve etkisiz hale getiriliyorlar. 12 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon hala sürüyor" bilgisini paylaştı.