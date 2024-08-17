Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
17.08.2024 - 17:57 | | ANKARA, (DHA)
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, çelikten pençeleri ile terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.