Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IKBY Başbakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile resmi temaslarına devam ettiği Irak’ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.