Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? Büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? Yılbaşı çekilişi 2023 sorgulama

Milli Piyango bileti alanlar heyecanla çekiliş sonuçlarını bekliyor. 400 milyon liralık büyük ikramiyeyi kimin alacağı merak ediliyor. 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ile büyük ikramiye bu gece sahibini bulacak. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, Milli Piyango sıralı tam liste sorgulaması başlarken Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? Büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? Sorularının yanıtı araştırılıyor.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, bugün saat 18:30'da başladı. İkramiye sonuçları tam listesini Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.

2-13 kategori çekilişleri saat 18:30-22:00 aralığında gerçekleştirilecek. Bu çekilişte 40.000.000 TL – 800 TL kazanan numaralar belli olacak.

1-14 kategori çekilişleri saat 23:15-23:30 aralığında gerçekleştirilecek. Bu çekilişte 400.000.000 TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar ve amorti rakamları belli olacak.

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