Milli Piyango listesi sorgulama 2022! Yılbaşı özel çekilişi başladı! Milli Piyango sorgulama ve canlı izleme

2022'ye saatler kala heyecan dorukta... Bu gece Milli Piyango büyük ikramiyesi sahibini buluyor. Tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini arayacağımız Milli Piyango çekilişinde, bu gece dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL belirlendi. Bilet alan milyonlar, Amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

VE MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BAŞLADI

Milli Piyango çekilişi saat 17:00'de başladı. Büyük ikramiyenin belli olacağı çekiliş ise saat 23:00'te gerçekleştirilecek. Çekiliş takvimi ise şu şekilde;

Saat 17:00: 12.000 TL - 12.000.000 TL kazanan numaların çekilişi

Saat 18:30: 6000 TL kazanan numaraların çekilişi

Saat 20:30: 240 TL - 2000 TL kazanan numaraların çekilişi

Saat 23:00: 120.000.000 TL ve amorti çekilişi

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

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