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GündemMilli Piyango listesi sorgulama 2022! Yılbaşı özel çekilişi başladı! Milli Piyango sorgulama ve canlı izleme
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Milli Piyango listesi sorgulama 2022! Yılbaşı özel çekilişi başladı! Milli Piyango sorgulama ve canlı izleme

Yılların geleneği olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 17:00'de başladı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye için heyecan dorukta! 120 milyonun sahibi olmak isteyen vatandaşlar son dakikalarda bile gişelerin yolunu tuttu. Bilet satılan alanlarda ise yoğunluk yaşanırken bilet satışları da çekilişlerin başlamasıyla birlikte sona erdi. Yılbaşı çekilişinde 120 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulacak! Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi saat 23:00'te yapılacak. Yılbaşı özel çekilişi Kanal D ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin hemen ardından ise sıralı tam liste ve online bilet sorgulama ekranı yayınlanacak!

31.12.2021 - 18:03 |
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2022'ye saatler kala heyecan dorukta... Bu gece Milli Piyango büyük ikramiyesi sahibini buluyor. Tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini arayacağımız Milli Piyango çekilişinde, bu gece dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL belirlendi. Bilet alan milyonlar, Amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

VE MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BAŞLADI

Milli Piyango çekilişi saat 17:00'de başladı. Büyük ikramiyenin belli olacağı çekiliş ise saat 23:00'te gerçekleştirilecek. Çekiliş takvimi ise şu şekilde;

Saat 17:00: 12.000 TL - 12.000.000 TL kazanan numaların çekilişi
Saat 18:30: 6000 TL kazanan numaraların çekilişi
Saat 20:30: 240 TL - 2000 TL kazanan numaraların çekilişi
Saat 23:00: 120.000.000 TL ve amorti çekilişi

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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