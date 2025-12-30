2026 Milli Piyango Sorgulama Karekod Rehberi: Karekod ile Yılbaşı Özel Çekilişi Bileti Sorgulama Nasıl Yapılır?

Haberin Devamı

Milli Piyango 2026 yılbaşı özel çekilişinde 800 milyon TL'lik rekor ikramiye heyecanı tüm Türkiye'yi sardı! Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından bilet sahipleri, numaraları tek tek kontrol etmek yerine en hızlı yöntem olan 'Karekod Sorgulama' sistemine yöneliyor. Peki, Milli Piyango bileti üzerindeki QR kod nasıl okutulur? Telefonunuzun kamerasını kullanarak saniyeler içinde amorti veya büyük ikramiye kontrolü nasıl yapılır?

31 Aralık gecesi açıklanan sonuçların ardından milyonlarca kişi ikramiye kazanan numaraları araştırıyor. Biletinizde yer alan numaraları sıralı tam listeyle karşılaştırmak hem vakit alabilir hem de hata yapma riskini beraberinde getirebilir. Milli Piyango'nun dijitalleşen sistemi sayesinde artık QR kod (karekod) ile sonuç öğrenmek çok daha kolay.

Milli Piyango Karekod (QR Kod) ile Sorgulama Nasıl Yapılır?



Biletinizin sağ alt köşesinde bulunan karekodu okutarak sonuçları öğrenmek için şu adımları izleyin:

Milli Piyango Uygulamasını İndirin: App Store veya Google Play Store üzerinden resmi "Milli Piyango Şans Oyunları" uygulamasını telefonunuza indirin.



Bilet Sorgulama Sekmesine Girin: Uygulama içerisinde yer alan "Bilet Sorgula" veya "QR Kod ile Sorgula" seçeneğine tıklayın.



Kamerayı Karekoda Odaklayın: Uygulama kameranızın açılmasını isteyecektir. Biletin üzerindeki karekodu kameraya tam ortalayacak şekilde okutun.



Sonucu Saniyeler İçinde Görün: QR kod okunduğu anda, biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediği ekranda belirecektir.

Haberin Devamı

KAREKOD OKUMA ÇALIŞMIYOR MU? ALTERNATİF YÖNTEMLER

Eğer biletiniz üzerindeki karekod zarar görmüşse veya kameranız kodu okumuyorsa endişelenmeyin:

Manuel Sorgulama: millipiyangoonline.com adresine girerek 7 haneli bilet numaranızı el ile girip sorgulama yapabilirsiniz.

Sıralı Tam Liste: Çekiliş sonrası yayınlanan PDF formatındaki sıralı tam listeden numaranızı manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

ÖNEMLİ UYARI: SADECE RESMİ UYGULAMAYI KULLANIN!

Bilet sorgulama işlemi yaparken kişisel verilerinizin ve bilet bilgilerinizin güvenliği için sadece Milli Piyango Online resmi mobil uygulamasını ve internet sitesini kullanın. Üçüncü taraf uygulamalara bilet bilgilerinizi vermekten kaçının.