Milli Piyango 2026 yılbaşı büyük ikramiye ne kadar? Çeyrek Yarım Tam bilet fiyatları

Bu yılda Yılbaşı özel çekilişinin büyük heyecan yaratacağı Milli Piyango 2026 için geri sayım şimdiden başladı. Yeni yıla zengin olarak girmek isteyen ve hayallerindeki hayatı yaşamak isteyenler için biletler de satışa çıktı. Online olarak da satın alınabiliyor.

2026 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

31 Aralık 2025 gece yarısında belli olacak sonuçlar öncesi Milli Piyango 2026 büyük ikramiye de açıklandı. Büyük ikramiye çekilişi, 31 Aralık 2025 gecesi canlı olarak televizyonda yayınlanacak. Tüm sonuçlar millipiyangoonline.com adresinde açıklanacak.

Milli Piyango’nun klasikleşen yılbaşı özel çekilişi için heyecan başladı. Bu yıl büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlenirken, toplam ikramiye tutarı 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Geçen yıl olduğu gibi büyük ikramiye dağıtım garantili olacak.

Biletler 9 Kasım’da Satışta



Milli Piyango biletleri, 9 Kasım 2025’ten itibaren bayilerde ve çevrim içi platformlarda satışa sunulacak.

Bu yıl bilet fiyatları şöyle belirlendi:

Çeyrek bilet: 200 TL

Yarım bilet: 400 TL

Tam bilet: 800 TL

Toplam 4,6 Milyar TL Dağıtılacak



Bu yılki çekilişte toplam 4 milyar 644 milyon 700 bin TL tutarında ikramiye dağıtılacak. Büyük ikramiye çekilişi, 31 Aralık 2025 gecesi canlı olarak televizyonda yayınlanacak. Tüm sonuçlar millipiyangoonline.com adresinde açıklanacak. Oyuncular, amorti ve diğer ikramiye sonuçlarını da aynı platform üzerinden kontrol edebilecek.