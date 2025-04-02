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GündemMilli Eğitim Bakanı Tekin: Yerli markalara 'boykot' uygulamanın ülkemize zarar vereceği açıktır
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Milli Eğitim Bakanı Tekin: Yerli markalara 'boykot' uygulamanın ülkemize zarar vereceği açıktır

02.04.2025 - 01:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Yerli markalara 'boykot' uygulamanın ülkemize zarar vereceği açıktır

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yerli ve milli markalara yönelik 'boykot' çağrılarının, ülkemizin daha müreffeh yarınlara ulaşmasına zarar vereceği açıktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli ve milli markalara yönelik "boykot" çağrılarının, ülkemizin daha müreffeh yarınlara ulaşmasına zarar vereceği açıktır. Bilinmelidir ki, bu büyük millet kendi emeğini kimseye asla yem etmeyecektir. Boykot naralarıyla ayrıştırıcı söylemler üretenler, milletimizin birliği ve beraberliği karşısında her daim yenilmeye mahkumdur" ifadelerine yer verdi.

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