GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Milli dalgıç Serkan Toprak, nefes egzersizi yaparken fenalaşıp öldü

Milli dalgıç Serkan Toprak, nefes egzersizi yaparken fenalaşıp öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, babasına ait evde nefes egzersizi yaptığı sırada fenalık geçiren Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak (45), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

11.04.2024 - 07:40 | | Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)
Milli dalgıç Serkan Toprak, nefes egzersizi yaparken fenalaşıp öldü

Olay, saat 22.00 sıralarında Menteşe ilçesinde meydana geldi. Balıkesir'den Ramazan Bayramı tatili için babasının yaşadığı Yenice Mahallesi'ne gelen Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, kendisi gibi milli dalgıç olan kızı Toprak Toprak ile birlikte nefes egzersizi yaptığı sırada fenalık geçirdi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılıp Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Toprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

GÜNCEL HABERLER

Araç alacaklar dikkat! Bayramdan sonra fiyatlar değişecek, 800 bin liradan başlıyor

Araç alacaklar dikkat! Bayramdan sonra fiyatlar değişecek, 800 bin liradan başlıyor
Kafa kafaya korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kafa kafaya korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı
NARKOÇELİK-11 operasyonu: 608 kilogram kokain ele geçirildi

NARKOÇELİK-11 operasyonu: 608 kilogram kokain ele geçirildi