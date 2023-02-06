Milletvekili Yakup Taş ve ailesi enkaz altında kaldı!

Türkiye'nin doğusu şiddetli depremle sarsıldı. Şehirlerde yıkımlar oluşurken göçün altında kalan vatandaşlara ulaşmak için aralıksız çalışmalar devam ediyor.Türkiye'nin doğusu şiddetli depremle sarsıldı. Şehirlerde yıkımlar oluşurken göçün altında kalan vatandaşlara ulaşmak için aralıksız çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4'lük depremin ardından ülkenin doğusundaki illerde hasar ve yıkımlar oluştu.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'da depremin çok şiddetli olduğunu, aile bireylerinin göçük altında kaldığını söyledi. Yayman "İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında. Yollarda yarılmalar var, herkes seferberlik halinde" dedi.

Yayman'ın CNN Türk ekranlarına yaptığı açıklama şöyle: Gözükenden daha büyük hasarlarda binalarımız var. Türkiye'ye çağrımız dua etsinler bize. Deprem gerçekten devletimizi milletimizi korusun. Çok büyük deprem yaşadık. En son 500 yıl önce yaşanan deprem. 7,4 Kahramanmaraş'ta oldu ama Hatay'da çok hissedildi. Enkaz binamız çok fazla. Vatandaşlarımız panik olmasınlar. Serin kanlılıklarını muhafaza etsinler. Yollara çıkmasınlar, telefonları meşgul etmesinler. Çok fazla hasarlı binamız var.

Benim 2 abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında. AFAD yetkilileri, UMKE yetkilileri yoldalar. Yollarda çok büyük yarılmalar oluştu ,hasarlar var. Herkes seferberlik halinde.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ YAKUP TAŞ VE AİLESİ ENKAZ ALTINDA KALDI

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi deprem sonrası enkaz altında kaldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULDU

Yakup Taş'ın Twitter hesabından, "Vekilimiz Yakup Taş ailesi bir çok hemşehrimiz gibi Deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualarınıza vekilimiz ve ailesini de katar mısınız...." paylaşımı yapıldı.