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Milletvekili Nebi Hatipoğlu İYİ Parti'den istifa etti

Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Hatipoğlu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ile ittifak yapabileceklerini ileri sürmüştü.

02.11.2023 - 16:04 |
Milletvekili Nebi Hatipoğlu İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, partisinden istifa etti. Sosyal medyadan açıklama yapan Hatipoğlu, görüş ayrılıkları yaşadığını belirttiği açıklamasında, “Büyük Türk Milleti’nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum” dedi.

İTTİFAK AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Nebi Hatipoğlu, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ile ittifak yapabileceklerini belirterek, “Biz Eskişehir’de de diğer illerde de seçim döneminde CHP’li beraber ittifak yaptığımız arkadaşlardan ciddi sıkıntılar yaşadık. Mesela Eskişehir’de ‘İYİ Parti milletvekili çıkaramıyor, oyunuz boşuna gitmesin gelin CHP’ye oyunuz verin’ diye çalışmalar yapılmış. Ben kesinlikle Eskişehir’de CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim. Ama tabii ki bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP, Saadet Partisi olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

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