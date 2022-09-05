Midilli'ye kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör tutuklandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, MİT Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan haklarında arama kaydı bulunan 2 şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, 2 Eylül tarihinde yapılan operasyonda Ezine ilçesi sahil kesiminde sürat teknesi ile Yunanistan Midilli Adası'na geçme hazırlığında bulunan 2 şüpheliyi ve bu şüphelilere organizatörlük yapan bir kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.