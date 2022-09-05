3 FETÖ şüphelisi, Sakız Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle yargılama süreçleri devam eden ihraç öğretmen T.U.A, ihraç psikolog Ö.E. ve ihraç astsubay üstçavuş M.T.'nin Çeşme'den deniz yoluyla Sakız Adası'na kaçacağı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün harekete geçen ekipler, şüphelileri kaçmaya çalıştıkları sırada Musalla Mahallesi Liman mevkisinde yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.