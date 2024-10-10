GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Microsoft Word'de dosyalarınız silinebilir!

Microsoft Word'de dosyalarınız silinebilir!

Microsoft, Microsoft 365'te bulunan Word uygulamasında dosyalarınızı kaydetmeye kalktığınızda onları silebilen bir hatanın varlığını kabul etti.

10.10.2024 - 10:42 |
Microsoft Word'de dosyalarınız silinebilir!

Belirtilene göre Microsoft 365'teki Word uygulamasının 2409 sürümünde, eğer kaydedeceğiniz dosyanın uzantısı büyük harflere sahipse (örneğin .DOCX veya .RTF gibi) dosyayı kaydettiğiniz gibi siliniyor. Microsoft sorunun dosyada bir düzenleme yaptıktan sonra Word'ü kapatırken çıkan "kaydetme" uyarısıyla kaydedildiğinde yaşandığını da ekledi.

Neyse ki bu hata sadece 2409 sürümünü ve büyük harfle yazılan dosya uzantısına sahip dosyalarda, sadece Word'ü kapatırken çıkan kaydetme uyarısı ile kaydedildiğinde yaşanıyor (Yani dosyanın içindeyken Word'ü kapatmadan kaydederseniz herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz).

Bu şekilde sorunun etkileyeceği alanı daraltmış oluyorsunuz. Ancak yine de dosyalarını kaybeden kullanıcılar için bu durum sinir bozucu. Reddit ve Microsoft forumlarındaki birçok kullanıcı, sorunu yaşadığını belirtiyor.

Birkaç hafta önce gerçekleşen bir başka Microsoft 365 hatası da kesintilere ve Outlook, PowerPoint, Word, Excel ve diğer ofis uygulamalarıyla ilgili sorunlara neden oldu. Temmuz ayında ise Microsoft'a antivirüs yazılımı sağlayan CrowdStrike'ta yaşanan kesinti nedeniyle de milyonlarca Windows cihaz etkilenmişti.

Haberin Devamı

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ 

GÜNCEL HABERLER

Turkcell, Forbes'un 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde

Turkcell, Forbes'un 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde

Resmi Gazete'de yayımlandı: Çocuk istismarına karşı Mecliste araştırma komisyonu kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Çocuk istismarına karşı Mecliste araştırma komisyonu kuruldu

Cumhurbaşkanı Yardımcı Yılmaz işsizlik oranlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcı Yılmaz işsizlik oranlarını açıkladı