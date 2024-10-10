Microsoft Word'de dosyalarınız silinebilir!

Belirtilene göre Microsoft 365'teki Word uygulamasının 2409 sürümünde, eğer kaydedeceğiniz dosyanın uzantısı büyük harflere sahipse (örneğin .DOCX veya .RTF gibi) dosyayı kaydettiğiniz gibi siliniyor. Microsoft sorunun dosyada bir düzenleme yaptıktan sonra Word'ü kapatırken çıkan "kaydetme" uyarısıyla kaydedildiğinde yaşandığını da ekledi.

Neyse ki bu hata sadece 2409 sürümünü ve büyük harfle yazılan dosya uzantısına sahip dosyalarda, sadece Word'ü kapatırken çıkan kaydetme uyarısı ile kaydedildiğinde yaşanıyor (Yani dosyanın içindeyken Word'ü kapatmadan kaydederseniz herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz).

Bu şekilde sorunun etkileyeceği alanı daraltmış oluyorsunuz. Ancak yine de dosyalarını kaybeden kullanıcılar için bu durum sinir bozucu. Reddit ve Microsoft forumlarındaki birçok kullanıcı, sorunu yaşadığını belirtiyor.

Birkaç hafta önce gerçekleşen bir başka Microsoft 365 hatası da kesintilere ve Outlook, PowerPoint, Word, Excel ve diğer ofis uygulamalarıyla ilgili sorunlara neden oldu. Temmuz ayında ise Microsoft'a antivirüs yazılımı sağlayan CrowdStrike'ta yaşanan kesinti nedeniyle de milyonlarca Windows cihaz etkilenmişti.

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