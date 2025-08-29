GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMiami'de hayatını kaybeden Defne Akçakayalıoğlu İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
HaberlerGündem Haberleri Miami'de hayatını kaybeden Defne Akçakayalıoğlu İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Miami'de hayatını kaybeden Defne Akçakayalıoğlu İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

29.08.2025 - 17:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Esra GÜNTEPE - Hadican EROL-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL ( DHA)-

Miami'de hayatını kaybeden Defne Akçakayalıoğlu İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Miami'de hayatını kaybeden iş insanı Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu çiftinin kızları Defne Akçakayalıoğlu (19) Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Tatil içinde gittiği Miami'de 24 Ağustos'ta evde ölü bulunan iş insanı Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu çiftinin kızının cenaze Türkiye'ye getirildi. Akçakayalıoğlu için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğlen cenaze töreni düzenlendi.

Miamide hayatını kaybeden Defne Akçakayalıoğlu İstanbulda son yolculuğuna uğurlandı

Törene çiftin yakınlarının yanı sıra Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören de katıldı. Cenaze törenin ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Miamide hayatını kaybeden Defne Akçakayalıoğlu İstanbulda son yolculuğuna uğurlandı

Miamide hayatını kaybeden Defne Akçakayalıoğlu İstanbulda son yolculuğuna uğurlandı

    Güncel Haberler

    Miami'de hayatını kaybeden Defne Akçakayalıoğlu İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
    #Gündem

    Miami'de hayatını kaybeden Defne Akçakayalıoğlu İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

    Manisa'da üzüm mesaisi! Tarlalar UTV’lerle korunuyor!
    #Gündem

    Manisa'da üzüm mesaisi! Tarlalar UTV’lerle korunuyor!

    İzmir Ödemiş’te afet konutlarının temeli atıldı! Bakan Kurum: 1 yıl içinde tüm evleri teslim edeceğiz
    #Ekonomi

    İzmir Ödemiş’te afet konutlarının temeli atıldı! Bakan Kurum: 1 yıl içinde tüm evleri teslim edeceğiz