Miami'de hayatını kaybeden Defne Akçakayalıoğlu İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Tatil içinde gittiği Miami'de 24 Ağustos'ta evde ölü bulunan iş insanı Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu çiftinin kızının cenaze Türkiye'ye getirildi. Akçakayalıoğlu için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğlen cenaze töreni düzenlendi.

Törene çiftin yakınlarının yanı sıra Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören de katıldı. Cenaze törenin ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.