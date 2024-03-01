MHP'li Yönter: Türkiye'ye örtülü bir ekonomik operasyon yapılıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CNN Türk canlı yayında seçim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İzzet Ulvi Yönter'in açıklamaları şöyle:

CHP İYİCE DENGEYİ KAYBETTİ

CHP'nin konuşulacak, tartışılacak bir yanı kalmadı. Dün Genel Başkanımız gerekli yanıtı verdi, muhteşem bir çıkış yaptı. Özgür Özel, "Atatürk sizden partinizi iktidar yapmak istiyor" dedi. Adeta halisünasyon görmüş gibiydi. Bir partiyi iktidar yapacak unsur liderdir, liderlik denilen mekanizmadır. Doğru ve isabetli hedefler kurulmasıdır. CHP, Özgür Özel ile iyice dengeyi kaybetti. CHP yılana sarıldı. Atatürk'ün emanetine sahip çıkan bugün MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Yapılanlar ortada. Laf yok, icraat var.

ÖZGÜR BEY KOMİK DURUMA DÜŞTÜ

CHP bir yere taşınacaksa sen taşıyacaksın. Küresel güçler, Türkiye düşmanları taşımayacak. Özgür Bey komik duruma düşmüştür. Özgür Bey'e genel başkanlık 10 gömlek fazla geldi. CHP, 31 Mart'ta milletin şamarını yiyecek.

CHP KEPENGİ İNDİRDİ

Bugün Türk siyasetinin kaptan köşkünde olanlar bellidir. Bahçeli ve Erdoğan, Türkiye'yi başka bir yere taşıyor. CCHP kepengi indirdi, patron çıldırdı. CHP'den alan götürüyor. CHP'nin kapısının önünden geçen cumhurbaşkanlığı yardımcısı olmuş... CHP, yüzyıllık aklını kaybetmiş. CHP, Atatürk ile bağını zaten koparmış.

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ETTEKİ FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI: SİYASİ BİR OPERASYON

Türkiye'ye örtülü bir ekonomik operasyon yapılıyor. Bu fiyat artışları Türkiye'nin gerçeklerine dayanmıyor. Bu bir siyasi operasyon. Arkasındaki hain FETÖ'yü bulmak lazım. Fırsatçı ahlaksızların üzerine gidelim. Ekmeğimizden ne istiyorsunuz? Türkiye aslında ekonomide bağımsızlık savaşı veriyor.

DÜNYADA BÖYLE BİR MUHALEFET YOK

Özgür Bey'de patolojik bir vaka gözüküyor. Her iktidar böyle bir muhalefetin olmasını ister. Dünyada böyle bir muhalefet yok. 1920'lerdeki CHP ile şimdi CHP arasında uzaktan yakından bir fark yok. Bugünkü CHP'nin maskesi artık düştü.

İSTANBUL'DA SEÇİM SÜRECİ

İstanbul'da MHP il ve ilçe teşkilatlarıyla gece gündüz sahada. Sabah namazıyla başlayan gece yarılarına süren programlarımız var. İstanbul'da trafik sorununu çözmeden, deprem çalışmalarını yapmadan kimse milletin önüne çıkmasın, nefes tüketmesin. Ekrem Bey dediklerini yapamadı. Ekrem Bey'de laf bol, iş yok. İstanbul'un ulaşım sorununu çözeceğiz dedi. Çözdü mü, çözemedi... 200'ü aşan vaadi var. 110 tanesine tokunmadı bile. Murat Bey trafik sorunu ve deprem konusunda kararlı. Bu iş siyasetin üzerinde bir iş. Deprem herkesi etkiliyor. Bu işte kararlı olmak lazım. Depremle mücadele edecek tek isim Murat Kurum. Ekrem Bey bu konuda açıktasın.

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SİNAN ATEŞ CİNAYETİNDE İDDİALAR

Sinan Ateş cinayetinde iddialar asılsız. MHP'ye iftiralar şerefsizliktir. Bu bir FETÖ operasyonudur. Kötü niyet sahipleri saldırıyor.