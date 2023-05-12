MHP Genel Başkanı Bahçeli: The Economist dergisi nifak saçıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aksaray'da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde konuştu. Bahçeli, 'The Economist dergisi manşetiyle nifak saçıyor. Hepsi birden Kılıçdaroğlu'nun propagandasını yapıyor.' dedi.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

Engelleri zorlukları hep birlikte aşarız. Türkiye’nin yeni yüzyılında cumhuriyeti hep birlikte ihya ederiz. Ekmeğimizi büyütmek, kardeşliğimizi güçlendirmek için aziz milletim sıra sende. Söz sizin, karar sizin, bayrak sizin. Geleceğinizi karartmak isteyenler var. Zilleti zemzem diye servis edenler var. Bölücü terör örgütü Kılıçdaroğlu ile yol yürüyor. Terörist Demirtaş, Kılıçdaroğlu’na oy vereceğim diyor.

'THE ECONOMİST DERGİSİ NİFAK SAÇIYOR'

The Economist dergisi manşetiyle nifak saçıyor. Hepsi birden Kılıçdaroğlu'nun propagandasını yapıyor. İtibar suikastlığıyla insanlık değerlini çiğnemektedirler. Hepsi birden Kılıçdaroğlu'nun propagandalarını yapmaktadırlar. İnsanlık değerlerini hedef almaktadırlar. FETÖ geçmişte hak ve hukuk ihlallerine bugün yenilerini eklemektedirler. Zillet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu, ahlaksızlık ve ilişki ağlarının göbeğindedir. Kılıçdaroğlu'nun adalet sözleri baştan aşağı kandırmacadır. Milletsiz bir vatan, hukuksuz bir özgürlük, haksız bir adalet düşü kuran mihrakların bilmek bilmeyen operasyonel faaliyetleri devam etmektedir. PKK, HDP ve küresel emperyalizmin insanlığın ortak hazinesi olan demokrasiye, hukuka, özgürlüğe hazımsızlığı ileri düzeydedir.

Kılıçdaroğlu'nun Aydın ve Kütahya mitinglerinde "size öyle özgürlük vereceğim, beni eleştirebileceksiniz" açıklaması da tek kelimeyle skandaldır. Özgürlük bir insanlık hakkıdır. Kimse tarafından ne verilebilir ne de alınabilir. Herkes ne düşünürse düşünsün, bir insanın başka türlü düşünmeye bunu savunmaya demokratik hakkı vardır.

Batı'nın siyasal düşünürleri demokrasi için, ekonomik gelişmişlik sistemi vaat etseler de evrensel demokratik kazanımlar tam aksine vurgu yapmaktadır. Devlet varsa, özgürlük varsa insanların hür ve adil seçimlerinden bahsediliyorsa demokrasi kaçınılmaz realite olarak karşımıza çıkmaktadır. Zillet İttifakı insan onurunu, demokrasi namusunu kirletmenin gayesi içerisindedir. Kılıçdaroğlu'nun Batılı değerlerden bahsetmesi, Türkiye cumhuriyetini evrensel sözlerden inşa etme sözü yabancılaşmış siyasi aymazlığıdır.

"KAYBEDECEKLERİNİ BİLİYORLAR"



Demokrasi ihanetin kılıfı olamaz, demokrasi egemenliğe kast etmenin kaynağı görülemez. Demokrasi yakıp yıkmanın meşruiyet zemini olarak asla kullanılamaz. İfade ve düşünce hürriyeti öfke ve nefret akımlarının ikmal deposu değildir. Alayı bir olmuşlar saldırıya geçmişler, çünkü kaybedeceklerini biliyorlar. Bu itibarla en ağır insanlık suçu işliyorlar. Montajlarla, düblajlarla ahlak cinayetinin faili olmuş vaziyetteler.

Türkiye’de hukukun üstünlüğü hakimdir. Türk milleti böylesi bir zillete göz yummayacaktır. Kılıçdaroğlu, 11 Mayıs’ta yandaşı olduğu bir gazeteye yaptığı açıklamada Devleti Beka sorunu olarak gördüğünü söylemiştir. Sayın Kılıçdaroğlu, Anayasa’nın 66’ncı maddesinde yer alan vatandaşlık kanunun neresinden rahatsızsın. Kaldı ki Türk vatandaşlığı kapsayıcı ve kuşatıcı değil midir? HDP’nin vaadini gerçekleştirmeyi düşünüyorsan bunun bedelini Türk milleti sana ve ortaklarına çok ağır ödetecektir.

Devleti yıktırmayacağız, vatanı parçalatmayacağız. Katile katil, caniye cani, teröriste hain diyemeyen bölücülerle aynı kareye girmekten sakınmaya kim varsa demokrasiyle arasına gece ve gündüz gibi mesafe koymuştur. Teröristler hem devlet hem de demokrasi düşmanıdır.

KILIÇDAROĞLU'NUN DEMOKRASİ SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Terörle mücadele sürecinde demokrasinin askıya alındığını söylemek su katılmamış bir sözdür. Gönüllere taşeronluk yapmak utanç verici terör hayranlığıdır. Demokrasiyi korumak için terörle mücadele ediliyor, ey Kılıçdaroğlu bundan haberin var mı?

Kılıçdaroğlu sürekli bu milleti barıştıracağız diyor. Barışmak küsler arasında olur. Türk milleti ne zaman küsmüştür. Sen ne demeye çalışıyorsun. Biliniz ki Türklüğü anayasadan çıkarmak demek Türk’e biçilmiş kefen demektir.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ VURGUSU

Cumhur İttifakı istiklalin koruyucusudur. MHP ve Cumhur İttifakı güçlü ise vatandaşımız karnı dok, başı dik, alnı açıktır. Milletimize hangi sözü vermişsek 27. Dönemde TBMM’de yerine getirdik. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle kronik sorunlara çözüm bulduk. Sistemin kazanımlarıyla ülkemizin önünün açılmasına gururla şahit olduk. Aynısını 28. Dönem Meclis’inde de yapacağız.

“ERDOĞAN’A GÜÇLÜ DESTEĞİNİZİ BEKLİYORUZ”

Vakit hiçbir ayrım yapmadan bayrak, vatan ve millet ortak paydasında kucaklaşma vaktidir. Herkesi bağrımıza basıp elimizi uzatıyoruz. Vatan sokakta bulunmamıştır. Türk kimliği şehit kanlarıyla kazanılmıştır. Çağrım önce ülkem ve milletim diyenleredir. Çağrımız milli birlik ve huzurlu yarınlara uğraşmak isten her bir kardeşimedir.

Biz birlikte Türkiye’yiz diyen herkes bizim özbeöz kardeşimizdir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güçlü desteğinizi bekliyorum.

“ERDOĞAN ANADOLU ÇOCUĞUDUR”

Başta ABD, AB’nin bazı ülkeleri bunların ney düğü belirsiz kişileri Türkiye’de Erdoğan’ı sileceklerini söylüyorlar. Buradan sesleniyorum; Hans, Sam, Johnny aklınızı başınıza alın. Erdoğan Anadolu çocuğudur. Yılmaz ve yıkılmaz. Kimseye boyun eğmez. 14 Mayıs’ta da cumhurbaşkanımız olacaktır.