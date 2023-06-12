MHP Genel Başkanı Bahçeli nikâh şahidi oldu

Milliyet'in haberine göre nikâh ve düğün törenine; Bahçeli’nin yanı sıra MHP genel başkan yardımcıları Mevlüt Karakaya, İzzet Ulvi Yönter, Yaşar Yıldırım; Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kastamonu Valisi Avni Çakır, Karabük Valisi Fuat Gürel, Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavacısı Şaban Yılmaz, Batı Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Çiftin nikâh şahitliğini MHP lideri Bahçeli ve protokol üyeleri yaptı. Bahçeli, çifte mutluluklar diledi. Demirel de, “Birçok nikâh kıydım. Bugün de kızımın nikâhını kıyıyorum. Rabbim iki cihan saadeti nasip eylesin. Katılımları için Sayın Genel Başkanımıza ve tüm davetlilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.