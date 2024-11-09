MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Fikrimin İnce Gülü' ile Atatürk'ü andı

Klasik otomobil tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski model otomobiliyle Ankara sokaklarında tur attı. Bahçeli, araçla gezerken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısını dinledi. Bahçeli'nin otomobille tur atarken çekilen görüntüler, partinin sosyal medya hesaplarından, "Sayın Genel Başkanımız, Atatürk’ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' ile Ankara yollarında" mesajı ile paylaşıldı.