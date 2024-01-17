MHP 2 il, 53 ilçede 55 adayını daha açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2'si il 53'ü ilçe olmak üzere 55 adayını daha açıkladı. Kilis Belediye Başkan adayı Hasan Kara ve Uşak Belediye Başkan adayı Sezer Ateş oldu. İşte MHP'nin açıkladığı isimler...
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kilis ve Uşak ile 53 ilçenin daha belediye başkan adayını açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 4'üncü etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi. Durmaz, bu kapsamda, 2 il ve 3'ü büyükşehir ilçesi olmak üzere 53 ilçede daha adayların belirlendiğini kaydetti. Buna göre; Kilis Belediye başkan adayı Hasan Kara, Uşak Belediye başkanı adayı ise Sezer Ateş oldu.
İŞTE MHP'NİN AÇIKLADIĞI 55 ADAY:
KİLİS İL / HASAN KARA
UŞAK İL /SEZER ATEŞ
DENİZLİ/ SERİNHİSAR BÜYÜKŞEHİR İLÇE / CEMAL KOBAŞ
HATAY/ DÖRTYOL BÜYÜKŞEHİR İLÇE / ÖMER OĞUZ UÇAR
HATAY/ERZİN BÜYÜKŞEHİR İLÇE / ERHAN AKI
AFYONKARAHİSAR/ HOCALAR İLÇE / HÜSEYİN ONUR TURAN
AFYONKARAHİSAR/ İSCEHİSAR İLÇE / NECATİ GÜNSEL
AFYONKARAHİSAR/ ŞUHUT İLÇE / MUHİTTİN ÖZAŞKIN
BOLU/ DÖRTDİVAN İLÇE / KADİR ALTUNDAĞ
BOLU/ GEREDE İLÇE / MUSTAFA ÇİÇEK
BOLU/ GÖYNÜK İLÇE / METİN ÖLMEZ
BOLU/ KIBRISÇIK İLÇE ERSİN / OKTAY OLKAN
BOLU/ MENGEN İLÇE / GÜLTEKİN UYSAL
BOLU/ MUDURNU İLÇE / NECDET TÜRKER
BOLU/ SEBEN İLÇE / MURAT ÖZKAN
BOLU/ YENİÇAĞA İLÇE / ERSİN BAŞ
BURDUR/ AĞLASUN İLÇE / HASAN DÜDEN
BURDUR/ ALTINYAYLA İLÇE / SELEN KINALI
BURDUR/ BUCAK İLÇE / YUSUF ERDOĞDU
BURDUR/ ÇAVDIR İLÇE / SÜLEYMAN KAYACAN
BURDUR/ ÇELTİKÇİ İLÇE / RAMAZAN EZİN
BURDUR/ GÖLHİSAR İLÇE / RAMAZAN CANURAL
BURDUR/ KEMER İLÇE / MEHMET ALTINKAYNAK
BURDUR/ TEFENNİ İLÇE / ÜMİT ALAGÖZ
BURDUR/ YEŞİLOVA İLÇE / YUSUF YILDIRIM
ÇANKIRI/ ILGAZ İLÇE / AYŞENUR BULAMAÇCI
ELAZIĞ/ AĞIN İLÇE / ALİ USLU
ELAZIĞ/ KEBAN İLÇE / YÜCEL DOĞAN
ELAZIĞ/ SİVRİCE İLÇE / TURGAY GÜNDOĞAN
KARAMAN/ AYRANCI İLÇE / YÜKSEL BÜYÜKKARCI
KARAMAN/ BAŞYAYLA İLÇE / GÜRANİ BULUT
KARAMAN/ ERMENEK İLÇE / SOYDAN EVCİ
KARAMAN/ KÂZIMKARABEKİR İLÇE / NURULLAH NECAT GÜVEN
KARAMAN/ SARIVELİLER İLÇE / MEHMET İLGÜN
KARS/ AKYAKA İLÇE / HALİL KEREM AYDIN
KARS/ ARPAÇAY İLÇE / ERDAL MERT
KARS/ DİGOR İLÇE / YENER KAYA
KARS/ KAĞIZMAN İLÇE / EMRULLAH KOMAN
KARS/ SARIKAMIŞ İLÇE / SERDAR KILIÇ
KARS/ SELİM İLÇE / ALİ ELMA
KARS/ SUSUZ İLÇE / ORHAN ŞARKİR
KASTAMONU/ ABANA İLÇE / HASAN ÖZLÜ
KASTAMONU/ AĞLI İLÇE / ŞAHİN ÇOLAK
KASTAMONU/ KÜRE İLÇE / MUSTAFA CANBAZ
KASTAMONU/ PINARBAŞI İLÇE / LÜTFÜ İPEK
KIRŞEHİR/ AKÇAKENT İLÇE / MUSA ŞAHİN
KIRŞEHİR/ AKPINAR İLÇE / ERDAL URCAN
KIRŞEHİR/ BOZTEPE İLÇE / MUSA CEYLAN
KIRŞEHİR/ ÇİÇEKDAĞI İLÇE / AHMET HİKMET ERDOĞAN
KÜTAHYA/ ALTINTAŞ İLÇE / HİKMET TUNÇ
KÜTAHYA/ ASLANAPA İLÇE / GÖKHAN GÜREL
KÜTAHYA/ ÇAVDARHİSAR İLÇE / HALİL İBRAHİM TOPBAŞ
KÜTAHYA/ DOMANİÇ İLÇE / SAHVET ERTÜRK
KÜTAHYA/ DUMLUPINAR İLÇE / YAVUZ KARAAYVAZ