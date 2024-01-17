MHP 2 il, 53 ilçede 55 adayını daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kilis ve Uşak ile 53 ilçenin daha belediye başkan adayını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 4'üncü etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi. Durmaz, bu kapsamda, 2 il ve 3'ü büyükşehir ilçesi olmak üzere 53 ilçede daha adayların belirlendiğini kaydetti. Buna göre; Kilis Belediye başkan adayı Hasan Kara, Uşak Belediye başkanı adayı ise Sezer Ateş oldu.

İŞTE MHP'NİN AÇIKLADIĞI 55 ADAY:

KİLİS İL / HASAN KARA

UŞAK İL /SEZER ATEŞ

DENİZLİ/ SERİNHİSAR BÜYÜKŞEHİR İLÇE / CEMAL KOBAŞ

HATAY/ DÖRTYOL BÜYÜKŞEHİR İLÇE / ÖMER OĞUZ UÇAR

HATAY/ERZİN BÜYÜKŞEHİR İLÇE / ERHAN AKI

AFYONKARAHİSAR/ HOCALAR İLÇE / HÜSEYİN ONUR TURAN

AFYONKARAHİSAR/ İSCEHİSAR İLÇE / NECATİ GÜNSEL

AFYONKARAHİSAR/ ŞUHUT İLÇE / MUHİTTİN ÖZAŞKIN

BOLU/ DÖRTDİVAN İLÇE / KADİR ALTUNDAĞ

BOLU/ GEREDE İLÇE / MUSTAFA ÇİÇEK

BOLU/ GÖYNÜK İLÇE / METİN ÖLMEZ

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BOLU/ KIBRISÇIK İLÇE ERSİN / OKTAY OLKAN

BOLU/ MENGEN İLÇE / GÜLTEKİN UYSAL

BOLU/ MUDURNU İLÇE / NECDET TÜRKER

BOLU/ SEBEN İLÇE / MURAT ÖZKAN

BOLU/ YENİÇAĞA İLÇE / ERSİN BAŞ

BURDUR/ AĞLASUN İLÇE / HASAN DÜDEN

BURDUR/ ALTINYAYLA İLÇE / SELEN KINALI

BURDUR/ BUCAK İLÇE / YUSUF ERDOĞDU

BURDUR/ ÇAVDIR İLÇE / SÜLEYMAN KAYACAN

BURDUR/ ÇELTİKÇİ İLÇE / RAMAZAN EZİN

BURDUR/ GÖLHİSAR İLÇE / RAMAZAN CANURAL

BURDUR/ KEMER İLÇE / MEHMET ALTINKAYNAK

BURDUR/ TEFENNİ İLÇE / ÜMİT ALAGÖZ

BURDUR/ YEŞİLOVA İLÇE / YUSUF YILDIRIM

ÇANKIRI/ ILGAZ İLÇE / AYŞENUR BULAMAÇCI

ELAZIĞ/ AĞIN İLÇE / ALİ USLU

ELAZIĞ/ KEBAN İLÇE / YÜCEL DOĞAN

ELAZIĞ/ SİVRİCE İLÇE / TURGAY GÜNDOĞAN

KARAMAN/ AYRANCI İLÇE / YÜKSEL BÜYÜKKARCI

KARAMAN/ BAŞYAYLA İLÇE / GÜRANİ BULUT

KARAMAN/ ERMENEK İLÇE / SOYDAN EVCİ

KARAMAN/ KÂZIMKARABEKİR İLÇE / NURULLAH NECAT GÜVEN

KARAMAN/ SARIVELİLER İLÇE / MEHMET İLGÜN

KARS/ AKYAKA İLÇE / HALİL KEREM AYDIN

KARS/ ARPAÇAY İLÇE / ERDAL MERT

KARS/ DİGOR İLÇE / YENER KAYA

KARS/ KAĞIZMAN İLÇE / EMRULLAH KOMAN

KARS/ SARIKAMIŞ İLÇE / SERDAR KILIÇ

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KARS/ SELİM İLÇE / ALİ ELMA

KARS/ SUSUZ İLÇE / ORHAN ŞARKİR

KASTAMONU/ ABANA İLÇE / HASAN ÖZLÜ

KASTAMONU/ AĞLI İLÇE / ŞAHİN ÇOLAK

KASTAMONU/ KÜRE İLÇE / MUSTAFA CANBAZ

KASTAMONU/ PINARBAŞI İLÇE / LÜTFÜ İPEK

KIRŞEHİR/ AKÇAKENT İLÇE / MUSA ŞAHİN

KIRŞEHİR/ AKPINAR İLÇE / ERDAL URCAN

KIRŞEHİR/ BOZTEPE İLÇE / MUSA CEYLAN

KIRŞEHİR/ ÇİÇEKDAĞI İLÇE / AHMET HİKMET ERDOĞAN

KÜTAHYA/ ALTINTAŞ İLÇE / HİKMET TUNÇ

KÜTAHYA/ ASLANAPA İLÇE / GÖKHAN GÜREL

KÜTAHYA/ ÇAVDARHİSAR İLÇE / HALİL İBRAHİM TOPBAŞ

KÜTAHYA/ DOMANİÇ İLÇE / SAHVET ERTÜRK

KÜTAHYA/ DUMLUPINAR İLÇE / YAVUZ KARAAYVAZ