GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMezarlıkta korkunç olay! Park halindeki araçta iki genç ölü bulundu
HaberlerGündem Haberleri Mezarlıkta korkunç olay! Park halindeki araçta iki genç ölü bulundu

Mezarlıkta korkunç olay! Park halindeki araçta iki genç ölü bulundu

21.12.2025 - 00:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: OSMANİYE (İHA)

Mezarlıkta korkunç olay! Park halindeki araçta iki genç ölü bulundu

Osmaniye’de asri mezarlık içerisinde park halindeki bir otomobilde iki gencin cansız bedeni bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Osmaniye Asri Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlık içerisinde park halinde bulunan bir araçta hareketsiz yatan iki kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araç içerisinde bulunan Veysel Ç. (19) ile Eylül K.’nin (17) hayatını kaybettiği belirlendi. Gençlerin cenazeleri, olay yerinde savcılık ve polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın cinayet ya da intihar olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatan polis ekipleri, mezarlık ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel Haberler

'Kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı: 5 gözaltı
#Gündem

'Kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı: 5 gözaltı

Bartın'da şarampole devrilen otomobilden sızan yakıt paniğe neden oldu
#Gündem

Bartın'da şarampole devrilen otomobilden sızan yakıt paniğe neden oldu

Mezarlıkta korkunç olay! Park halindeki araçta iki genç ölü bulundu
#Gündem

Mezarlıkta korkunç olay! Park halindeki araçta iki genç ölü bulundu