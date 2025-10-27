Mezarda gördüğü karşısında dili tutuldu! Son dönemlerde çok fazla rastlanıyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
27.10.2025 - 00:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Diyarbakır'da mezar kazan bir kişi, toprakta kefenlenmiş bir oyuncak bebek buldu. Bunun büyü olduğunu düşündüğünü ifade eden şahıs, oyuncağın üzerindeki ipleri ve bezi kesip yaktı.

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy mezarlığında mezar kazan Barış Karabulut, gördüğü manzara karşısında şaşırdı.

Daha önce kazdığı mezarlarda büyü olduğunu düşündüğü kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları, kutulara yerleştirilen büyülerle karşılaştığını anlatan Karabulut, bu sefer kefenle sarılmış bir oyuncak bebek buldu.

Bebeği eline alıp dikkatlice inceleyen Karabulut, ipleri kesip, üzerindeki bez parçalarını sökerek yaktı. Karabulut, bunun büyü olduğunu düşündüğünü söyledi.

