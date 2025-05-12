Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, 10 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs durağında meydana geldi. Büyükçekmece yönüne giden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yöne giden başka bir metrobüse arkadan çarptı.

Kazada hastaneye kaldırılan 57 yaralıdan biri olan sigorta şirketi çalışanı Ebru Heper, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Heper’in cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi. Ebru Heper için öğlende Yukarı Tekke Mezarlığı içerisindeki Ayyıldız Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cenazeye Ebru Heper’in eşi Sabri Heper, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede gözyaşı döken Sabri Heper’i yakınları teskin etmeye çalıştı. Kılınan namazın ardından Ebru Heper, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.