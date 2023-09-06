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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Saat verilerek iller tek tek açıklandı

İstanbul'da sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybederken Meteoroloji illeri tek tek sayıp yeni bir uyarı yaptı. Yarın 14.00'ten itibaren şiddetli sağanak bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin son dakika uyarısı.

06.09.2023 - 14:17 |
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Saat verilerek iller tek tek açıklandı

Meteoroloji'nin son dakika sağanak yağış uyarısı şöyle:

07.09.2023 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Kütahya, Uşak ve Balıkesir çevreleri ile Manisa'nın kuzeydoğusu, Bursa'nın güneyi ve Çanakkale'nin doğusunda, akşam saatlerinden itibaren Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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