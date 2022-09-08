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GündemMeteoroloji'den son dakika kuvvetli yağmur açıklaması! Sıcaklıklar düşecek, günü belli oldu! İstanbul da dahil 24 ilde başlıyor
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Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağmur açıklaması! Sıcaklıklar düşecek, günü belli oldu! İstanbul da dahil 24 ilde başlıyor

8 Eylül hava durumu son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini gün gün duyuruyor. Eylül ayının ortasına yaklaşılırken hava güneşli halini göstermeye devam ediyor. Ancak İstanbul dahil 24 kente kuvvetli yağmur gelecek. Tarih belli oldu. Bugünden itibaren sıcaklıklar yükselecek; önümüzdeki günlerde etkili olacak yağışlı hava ile birlikte sıcaklıklar da düşecek. MGM haritayı paylaştı, yeni tahminler geldi. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Hafta sonu hava nasıl olacak? Hangi illerde yağışlar ne zaman başlıyor? Son dakika hava durumu tahminleri

08.09.2022 - 10:22 |
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağmur açıklaması! Sıcaklıklar düşecek, günü belli oldu! İstanbul da dahil 24 ilde başlıyor

Hava durumu son dakika açıklaması! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı; kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8 EYLÜL HAVA DURUMU 

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

Meteorolojiden son dakika kuvvetli yağmur açıklaması Sıcaklıklar düşecek, günü belli oldu İstanbul da dahil 24 ilde başlıyor

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden son dakika kuvvetli yağmur açıklaması Sıcaklıklar düşecek, günü belli oldu İstanbul da dahil 24 ilde başlıyor

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu,kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Meteorolojiden son dakika kuvvetli yağmur açıklaması Sıcaklıklar düşecek, günü belli oldu İstanbul da dahil 24 ilde başlıyor

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 20°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Ege 'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

PROF. DR. ŞEN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Bugünden itibaren hafta sonu dahil yaz havası Türkiye'de. Hatta Ege'de, Marmara'nın doğusunda ve Güneydoğu'da aşırı sıcaklar olacak.

Yağmur Türkiye'ye pazartesi sabah giriş yapacak. İstanbul ve Batı Karadeniz dahil pazartesi, salı devam edecek. Batı Karadeniz'in Bartın, İnebolu, Bozkurt, çevrelerinde kuvvetli yağış var. İstanbul da iyi yağış alacak. Cuma İstanbul'da sıcaklık 31 C, Pazartesi 26 C.

GÜNCEL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteorolojiden son dakika kuvvetli yağmur açıklaması Sıcaklıklar düşecek, günü belli oldu İstanbul da dahil 24 ilde başlıyor

Meteorolojiden son dakika kuvvetli yağmur açıklaması Sıcaklıklar düşecek, günü belli oldu İstanbul da dahil 24 ilde başlıyor

Meteorolojiden son dakika kuvvetli yağmur açıklaması Sıcaklıklar düşecek, günü belli oldu İstanbul da dahil 24 ilde başlıyor

Meteorolojiden son dakika kuvvetli yağmur açıklaması Sıcaklıklar düşecek, günü belli oldu İstanbul da dahil 24 ilde başlıyor

Meteorolojiden son dakika kuvvetli yağmur açıklaması Sıcaklıklar düşecek, günü belli oldu İstanbul da dahil 24 ilde başlıyor

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