Meteoroloji'den Marmara için önemli açıklama! 4-9 derece düşüyor, yağmur geliyor

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde olduğu bölgede yarından itibaren kademeli olarak düşüp hafta ortasından itibaren yağışla birlikte hissedilir derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında gerileceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, salı ve çarşamba günlerinde Sakarya çevrelerinde, perşembe günü bölge genelinde yerel olarak görülecek olan sağanak şeklindeki yağışların, cuma ve cumartesi günlerinde ise bölgenin doğusunda aralıklarla devam etmesi beklendiği kaydedildi.

Bölge illerinde hafta içinde en yüksek hava sıcaklıklarının, İstanbul'da 24- 18, Edirne'de 25- 21, Kırklareli'de 24- 20, Tekirdağ'da 25- 22, Kocaeli'de 29- 20, Sakarya'da 25- 19, Yalova'da 24- 16 derece olarak beklendiği belirtildi.