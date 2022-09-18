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Gündemİstanbul için şiddetli yağmur ve fırtına uyarısı! Meteoroloji ilçeleri açıklayıp saat verdi
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İstanbul için şiddetli yağmur ve fırtına uyarısı! Meteoroloji ilçeleri açıklayıp saat verdi

Meteoroloji’den son dakika şiddetli yağmur, sel ve kuvvetli fırtına uyarısı! Radarda göründü geliyor. İstanbul’da yaşayanlar dikkat, Silivri, Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece için alarm verildi. Yapılan son değerlendirmelere göre; önümüzdeki 2 saatlik periyotta İstanbul'un batısında şiddetli yağış bekleniyor.

18.09.2022 - 12:59 |
İstanbul için şiddetli yağmur ve fırtına uyarısı! Meteoroloji ilçeleri açıklayıp saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Rüzgarın Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğini duyuran Meteoroloji Twitter üzerinden İstanbul için uyarı paylaştı.  

Açıklamada “Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; önümüzdeki 2 saatlik periyotta İstanbul'un batısında gök gürültülü sağanak yağışların, batı ilçelerinde (Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece) yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.  

Doğu Karadeniz için de fırtına uyarısı paylaşan MGM’den yapılan açıklamada, “Doğu Karadeniz’in doğusunda (Ordu-Artvin arası) rüzgarın bugün (18.09.2022 Pazar) akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir” ifadelerine yer verildi. 

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