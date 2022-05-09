GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMeteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İki ilde etkili olacak!
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İki ilde etkili olacak!
ABONE OL

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İki ilde etkili olacak!

Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre; hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan iki il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı da geldi.

09.05.2022 - 19:34 |
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İki ilde etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege ve Muğla, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Malatya ve Elazığ hariç) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bolu ve Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hakkari ve Şernak çevrelerinde yarın beklenen sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Hakkari ve Şırnak çevrelerinde beklenen sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya ile Muğla'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 8°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir ile Konya'nın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 8°C, 20°C
Parçalı bulutlu, batı çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 18°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU 3°C, 18°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜMÜŞHANE 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 11°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Malatya ve Elazığ dışında) bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, bölgenin güneydoğusunda 2500 metrenin üzerindeki yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğu çevreleri, sabah saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 6°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 2500 metre üzeri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 10°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 14°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı İki ilde etkili olacak

GÜNCEL HABERLER

Ev alacaklara büyük müjde! Düşük gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak, 0.99 faiz ile...

Ev alacaklara büyük müjde! Düşük gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak, 0.99 faiz ile...

Aile destek ve konut finansmanı paketi! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe duyurdu

Aile destek ve konut finansmanı paketi! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe duyurdu

Rekabet Kurumu'ndan, teknoloji şirketlerine soruşturma!

Rekabet Kurumu'ndan, teknoloji şirketlerine soruşturma!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

1 milyon Suriyeli projesi nedir? Suriyeliler için dönüş projesi nasıl uygulanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriyeliler ile ilgili açıklaması!

1 milyon Suriyeli projesi nedir? Suriyeliler için dönüş projesi nasıl uygulanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriyeliler ile ilgili açıklaması!

Sıradaki Haber
Devletten konut kredisi! Konut kredisi faiz oranı kaç? Ev kredisinde kaç yıl vade olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Devletten konut kredisi! Konut kredisi faiz oranı kaç? Ev kredisinde kaç yıl vade olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Sıradaki Haber
İşçilerin önlem alınmayan kurumlarda çalışmama hakkı var mı? Çalışmaktan kaçınma hakkı nedir?

İşçilerin önlem alınmayan kurumlarda çalışmama hakkı var mı? Çalışmaktan kaçınma hakkı nedir?

Sıradaki Haber
Haiti neresi? Haiti nerede? Haiti'deki Türkler neden kaçırıldı?

Haiti neresi? Haiti nerede? Haiti'deki Türkler neden kaçırıldı?

Sıradaki Haber