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Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış beklenen illeri tek tek açıkladı

21.10.2026 - 09:28Güncellenme Tarihi:
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Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir
Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış beklenen illeri tek tek açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayımladı. Edirne, Ordu ve Artvin başta olmak üzere bazı illerde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. İşte 21 Ekim 2026 il il hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Ekim 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteorolojiden kritik uyarı Yağış beklenen illeri tek tek açıkladı


Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18
İstanbul: Parçalı bulutlu 20
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25
Adana: Parçalı ve az bulutlu 29
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

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Samsun: Parçalı bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

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