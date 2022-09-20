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Meteoroloji'den kritik uyarı: Sel, yıldırım, dolu yağışı, fırtına, ulaşımda aksama...

Meteorolojiden Doğu Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Ani sel, su baskını, yıldırım, özellikle iç kesimlerde yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

20.09.2022 - 20:34 |
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sel, yıldırım, dolu yağışı, fırtına, ulaşımda aksama...

Meteorolojiden yapılan uyarıda, “Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağışlara dikkat. 21.09.2022 Çarşamba günü Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, özellikle iç kesimlerde yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

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