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Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı! Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçeleri ile Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, 9 Haziran Perşembe öğle saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

08.06.2022 - 20:28 | | Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)
Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı! Kuvvetli yağış bekleniyor

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, 9 Haziran öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçeleri ile Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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