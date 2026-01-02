GAZETE VATAN ANA SAYFA
Meteoroloji'den Doğu Anadolu ve Karadeniz için kritik uyarı

02.01.2026 - 07:56Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Meteoroloji'den alınan verilere göre Doğu Anadolu ve Karadeniz’in doğusunda kar yağışı beklenirken, iç kesimler için buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. İşte kar beklenen iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Ocak 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA, ÇIĞ VE DON OLAYI UYARISI

İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteorolojiden Doğu Anadolu ve Karadeniz için kritik uyarı

Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyıları ve Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

Trabzon, Rize ve Siirt çevreleri, Giresun’un doğusu ve Artvin’in kıyı kesimleri, Ağrı’nın güney kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusu.

