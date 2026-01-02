Meteoroloji'den Doğu Anadolu ve Karadeniz için kritik uyarı

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Ocak 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA, ÇIĞ VE DON OLAYI UYARISI



İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ tehlikesi bulunuyor.

Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyıları ve Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER



Trabzon, Rize ve Siirt çevreleri, Giresun’un doğusu ve Artvin’in kıyı kesimleri, Ağrı’nın güney kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusu.