Meteoroloji'den Batı Karadeniz'e kuvvetli fırtına uyarısı! 4 ilde teyakkuza geçildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Batı Karadeniz bölgesi için kritik bir uyarı yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, 8 Ocak 2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı bildirildi.



4 ilde teyakkuza geçildi

Yayınlanan meteorolojik uyarı raporunda; Zonguldak, Bartın, Bolu ve Düzce illerinde rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat), yüksek kesimlerde ise fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/saat) şeklinde eseceği belirtildi.



Soba zehirlenmeleri ve çatı uçmalarına dikkat

Sabah 05.00'te başlayıp gece 22.00'ye kadar sürmesi beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Ayrıca kar örtüsü olan yüksek bölgelerde tipi hadisesi yaşanabilir."



Yağışlı sistem de takipte

Öte yandan ECMWF kaynaklı hava tahmin haritalarına göre, fırtınanın ardından bölgenin 17 Ocak tarihine kadar sürecek yoğun bir yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor.