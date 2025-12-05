GAZETE VATAN ANA SAYFA
Meteoroloji'den 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kıyı Ege ile Akdeniz'de beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle 6 il için "sarı" ve "turuncu" kodlu uyarıda bulundu. İşte 5 Aralık 2025 hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Aralık 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun batısının yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. 

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yağışların; Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

