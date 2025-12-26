Meteorolojiden 5 il için uyarı

Haberin Devamı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren Bölgemiz genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir. Yağışların; Cuma gününden itibaren yağmur şeklinde başlayıp zamanla karlakarışık yağmur ve kar şeklide yağacağı tahmin edilmektedir. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, beklenen yağışlarla beraber bölge genelinde hissedilir derecede (3 ila 7 derece) azalacağı tahmin edilmektedir. Soğuk havanın Bölgemiz genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Bu süreçte; özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.