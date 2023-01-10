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Meteoroloji'den 3 il için 'turuncu' kodlu uyarı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya, Burdur ve Isparta için yağışlara karşı 'turuncu' kodlu uyarıda bulundu.

10.01.2023 - 14:42 | | DHA
Meteoroloji'den 3 il için 'turuncu' kodlu uyarı

Meteoroloji'nin dün yayımladığı değerlendirmede 5 gün yağışlı geçeceği tahmin edilen Antalya, Burdur ve Isparta için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden Antalya'ya ilişkin uyarıda şu ifadelere yer verildi: “Bugün akşam saatlerinden itibaren görülecek sağanak yağışların kuvvetli 21 ila 50 kilogram arası, sahil şeridinde çok kuvvetli ve şiddetli, yer yer aşırı 70 ila 120 kilogram arasında olması bekleniyor.

Meteorolojiden 3 il için turuncu kodlu uyarı

Perşembe günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların iç kesimlerde 1200 metre üzeri rakımlı yerler kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar 20 cm üzeri şeklinde olması beklendiğinden Antalya ile Konya kara yolundaki geçitlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli güneyli rüzgar ve kıyı şeridinde yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Meteoroloji aynı zamanda Batı Akdeniz'de rüzgarın hızının 74 kilometreye kadar ulaşmasının, Burdur ve Isparta'da da bu geceden itibaren perşembe akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek kuvvetli yağışların beklendiğini duyurdu.

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