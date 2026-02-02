Meteoroloji'den 3 il için kritik uyarı! Yarına dikkat: Çok kuvvetli yağacak

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Meteoroloji Batman, Siirt ve Şırnak için son dakika kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 3 Şubat 2026 Salı günü etkili olması beklenen yağışların yüksek kesimlerde yoğun kar, alçak kesimlerde ise kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi 3 il için turuncu ve sarı kodlu alarm verdi. Yapılan açıklamada, ''Yapılan son değerlendirmelere göre 3 Şubat 2026 Salı günü Batman'ın kuzeyinde Kozluk ve Sason ilçeleri, Siirt'in doğusunda Şirvan, Pervari ve Baykan ilçeleri ile Şırnak'ın doğusunda Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde genellikle kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'' denildi.

