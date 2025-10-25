Meteoroloji'den 3 bölge için kritik uyarı! Şiddetli yağış geliyor

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ekim 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre; bugün yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Karadeniz ile Ankara'nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği bekleniyor.

Yağışların; Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞIHAVA SICAKLIĞI



Hava sıcaklığının Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı öngörülüyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor