Meteoroloji'den 3 bölge için kritik uyarı! Şiddetli yağış geliyor

25.10.2025 - 10:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Bengül Arıca

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun kuzey kesimleri için yeni bir uyarı yaptı. Yapılan değerlendirmelere göre, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ekim 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre; bugün yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Karadeniz ile Ankara'nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği bekleniyor.

Yağışların; Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

