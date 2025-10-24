Karla karışık yağmur, kuvvetli sağanak ve dolu yağışları geliyor! Meteoroloji 29 ili ani sel, su baskını ve yıldırımlara karşı uyardı

5

MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu ile Balıkesir'in Edremit ilçesinin yükseklerinde aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bu akşam ve gece (Cuma) saatlerinde güney yönlerden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.



BURSA 15°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; aralıklı ve yerel olarak yerel kuvvetli olması bekleniyor.



ÇANAKKALE 18°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL 16°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam (Cuma) saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



KIRKLARELİ 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı