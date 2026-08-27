Meteoroloji'den 27 Ağustos uyarısı! Kavurucu sıcaklar sürerken o illere yağış geliyor

Haberin Devamı

Meteoroloji 27 Ağustos 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.



Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Marmara'nın Batısı: Edirne ve Kırklareli çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor.

Karadeniz: Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz genelinde zamanla artan bulutlulukla birlikte yerel sağanaklar etkili olacak.

Doğu Anadolu: Bölgenin kuzeydoğusunda (özellikle Erzurum ve çevresi) öğleden sonra yağış geçişleri bekleniyor.

Akdeniz: Toroslar mevkii ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava ile kısa süreli yağış ihtimali bulunuyor.

İLGİLİ HABER Esnaf kredilerinde yeni dönem: Borcu olanlar için önemli değişiklik



İL İL HAVA DURUMU



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Parçalı ve az bulutlu 37

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık