Meteoroloji'den 27 Ağustos uyarısı! Kavurucu sıcaklar sürerken o illere yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken belirli bölgelerde yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İşte 27 Ağustos 2026 il il hava durumu...
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Meteoroloji 27 Ağustos 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER
Marmara'nın Batısı: Edirne ve Kırklareli çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor.
Karadeniz: Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz genelinde zamanla artan bulutlulukla birlikte yerel sağanaklar etkili olacak.
Doğu Anadolu: Bölgenin kuzeydoğusunda (özellikle Erzurum ve çevresi) öğleden sonra yağış geçişleri bekleniyor.
Akdeniz: Toroslar mevkii ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava ile kısa süreli yağış ihtimali bulunuyor.
İL İL HAVA DURUMU
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Adana: Parçalı ve az bulutlu 37
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık