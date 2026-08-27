Erzurum’da geliştirildi, Türkiye’ye yayılıyor! Yüksek verimiyle çiftçinin yüzünü güldürecek

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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tamamen yerli ve milli imkanlarla tescillenen bu çeşidin sadece Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi için değil, Türkiye genelindeki kışlık ekim alanları için stratejik bir kazanç olduğunu belirtti. Aziziye sahasındaki başarılı üretimin ardından yüksek ekmeklik kalitesiyle dikkat çeken PARLA, Konya başta olmak üzere Türkiye'nin farklı tahıl ambarlarında da üreticiler eliyle yetiştirilmeye başlandı. Yetkililer, yerli tohumun yaygınlaştırılmasıyla ithal tohuma olan bağımlılığın azalacağını ve iklim krizine karşı yerli üretimin güvence altına alınacağını vurguladı.