Meteoroloji uyardı: Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor
02.05.2026 - 18:39
Ege Denizi’nde rüzgarın yarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Rüzgarın Kuzey Ege’de, kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, Pazartesi (04.05.2026) günü öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.