Meta söz verdi! Instagram'daki o hata düzeltiliyor

Bir Meta sözcüsü, Meta'nın bazı kullanıcıların Instagram Reels akışlarında “önerilmemesi gereken” içerikleri görmelerine neden olan bir hatayı düzelttiğini söyledi.

Bu karar, kullanıcıların sosyal medyada şiddet ve cinsel imgeler içeren ani bir tavsiye edilen içerik dalgasından şikayet etmelerinin ardından geldi.

Meta özür diledi ve bazı Instagram kullanıcılarının kişisel sayfalarında şiddet ve grafik içerikli içerik önerildiğini bildirmelerine neden olan bir “hatayı” düzeltme sözü verdi.

Şirket "Bazı kullanıcıların Instagram Reels akışlarında önerilmemesi gereken içerikleri görmelerine neden olan bir hatayı düzeltiyoruz. Bir Meta sözcüsü CNBC ile paylaştığı açıklamada hata için özür dileriz" açıklamasında bulundu.

Açıklama, bir dizi Instagram kullanıcısının çeşitli sosyal medya platformlarına başvurarak son zamanlarda akışlarında şiddet içeren ve "iş için güvenli olmayan" içeriklere ilişkin endişelerini dile getirmelerinin ardından geldi.

Bazı kullanıcılar, Instagram'ın "Hassas İçerik Kontrolü" en yüksek denetleme ayarına getirilmiş olsa bile bu tür içerikler gördüklerini iddia etti.

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Meta politikasına göre, şirket kullanıcıları rahatsız edici görüntülerden korumak için çalışıyor ve özellikle şiddet içeren veya grafik olan içerikleri kaldırıyor.

Yasaklanan içerikler arasında "parçalanma, görünür iç organlar veya yanmış vücutları gösteren" videoların yanı sıra "insanların ve hayvanların acı çektiğini gösteren görüntülere yönelik sadist ifadeler" içeren içerikler de yer alıyor.

Bununla birlikte Meta, kullanıcıların insan hakları ihlalleri, silahlı çatışmalar veya terör eylemleri gibi önemli konuları kınamasına ve bu konularda farkındalık yaratmasına yardımcı olması halinde bazı grafik içeriklere izin verdiğini söylüyor. Bu tür içerikler, uyarı etiketleri gibi sınırlamalarla birlikte gelebilir.