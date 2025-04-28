Mesajlaşırken bu emojilere dikkat: Cinsel taciz suçu işleyebilirsiniz

Her gün milyonlarca insanın günlük hayatında mesajlaşırken sıklıkla kullandığı emojilerin, son zamanlarda davalara konu olduğunu ve emojilerin kullanılmasıyla birçok suçun işlenebileceğini söyleyen Avukat Tevfik İmamoğlu; "Son günlerde davaya konu olan emojiler, günlük hayatımızda önemli bir yer edindi. Hal böyle olunca emojilerin hukuka, mahkemelere yansıması da bir hayli hızlı oldu. 'Emoji' deyip geçmemek lazım, zira emojilerin kullanılmasıyla tehdit, hakaret, cinsel taciz gibi birçok suç işlenebiliyor. Hatta işten çıkarmalar, manevi tazminat davaları da gündeme gelebiliyor emojilerin kullanılması nedeniyle. Yurtdışından birkaç örnek vermek gerekirse Kanada'dan bir ürün satış teklifine 'başparmak' emojisi konulması mahkeme tarafından 'kabul' niteliğinde kabul edilmiştir. Keza Amerika Birleşik Devletleri'nde tabanca, yumruk, ambulans emojilerinin tek mesaj halinde gönderilmesini tehdit ve saldırıya teşebbüs suçunu oluşturduğunu düşündü mahkeme. Yine Amerika'da çalışanına göz kırpma emojisi gönderen işverene cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştır. Görüldüğü üzere yabancı devlet mahkemeleri kararına konu olabilmekte emojiler. Türk hukukuna da yavaş yavaş entegre olmakta" dedi.



Cinsel taciz suçu sayıldı



Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da bir mahkemeden konu ile ilgili emsal niteliğinde bir karar çıktığını da sözlerine ekleyen Avukat İmamoğlu; vatandaşları mesajlaşırken dikkatli olmaları konusunda uyardı. İmamoğlu; "Türk Hukuk Sistemi'nde geçtiğimiz günlerde emsal bir karar çıktı. Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi tanımadığı yabancı birine kalp ve öpücük emojisi atan sanığa cinsel taciz yönünden soruşturma başlattı. Yargılama sonucunda sanığa 'cinsel taciz' suçundan adli para cezası verildi, mahkeme bunu nitelikli hal olarak değerlendirdi elektronik ve posta yoluyla suçun kolaylaştırılması sebebiyle. Özetleyecek olursak emojilerin şu aşamada tek başına kullanılması herhangi bir suç oluşturmadığı kabul edilse de eylemin yoğunluğu, vatandaşın kastı ve diğer delillerle suça konu olabiliyor. Görülen o ki ilerleyen süreçte emojilerle ilgili önümüze çok dosya gelecek. Vatandaşlarımıza emoji kullanırken aleni bir şekilde paylaşmaması, özel mesajlarda emojileri hukuka uygun kullanmasını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

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