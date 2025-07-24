GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMesai saatleri değişti! Açıklama geldi: 06.00-12.00 saatleri arasında çalışacaklar
HaberlerGündem Haberleri Mesai saatleri değişti! Açıklama geldi: 06.00-12.00 saatleri arasında çalışacaklar

Mesai saatleri değişti! Açıklama geldi: 06.00-12.00 saatleri arasında çalışacaklar

24.07.2025 - 09:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Mesai saatleri değişti! Açıklama geldi: 06.00-12.00 saatleri arasında çalışacaklar

Yurt genelinde etkisini sürdüren sıcak hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Pek çok ilde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkmış durumda. Kavurucu sıcaklar çalışma hayatında da değişikliklere yol açıyor. Bir ilden mesai saati değişikliği haberi geldi. İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Aydın'ın Germencik ilçesinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle, belediye sahada görev yapan personelin sağlığını korumak amacıyla çalışma saatlerinde düzenlemeye giderek, 24-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak uygulamada mesainin sabahın serin saatlerinde yapılacağını duyuruldu.

EN FAZLA SAHADA ÇALIŞANLARI ETKİLİYOR

Germencik Belediyesi, yaz mevsiminin en sıcak günlerinin yaşandığı şu günlerde personel sağlığını gözeten bir karar vererek, belirli birimlerde çalışan personellerin mesai saatlerinde yeni bir düzenlemeye gitti. Belediye Başkanı Burak Zencirci tarafından yapılan açıklamada, "Her şeyden önce hizmet, hizmetten önce insan sağlığı" vurgusu yapılarak, sıcak havalarda sahada çalışan personelin sağlık riski yaşamaması için düzenlemeye gidildiği belirtildi.

İLGİLİ HABER

Tam 30 ton ürün Bursalılara ücretsiz dağıtıldı! Tırın önünde uzun kuyruklar oluştu
Tam 30 ton ürün Bursalılara ücretsiz dağıtıldı! Tırın önünde uzun kuyruklar oluştu

6 SAATE İDÜŞÜRÜLDÜ

Park Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleri'ne bağlı saha personellerini kapsayan düzenleme kapsamında çalışma saatleri 24-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında 06.00-12.00 olarak belirlendi. Başkan Zencirci açıklamasında, "Aşırı sıcaklar sebebiyle sahada görevli çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak için belirli bir süre için çalışma saatlerini günün daha serin vakitlerine göre ayarladık. Belirtilen tarihler arasında personellerimiz günlük 6 saat çalışacaktır. İyi çalışmalar dilerim" ifadelerine yer verdi.

    Güncel Haberler

    Antalya'da annesine ulaşamayan kadın, itfaiye ve ambulans çağırdı! Eve giren ekipler şoke oldu
    #Gündem

    Antalya'da annesine ulaşamayan kadın, itfaiye ve ambulans çağırdı! Eve giren ekipler şoke oldu

    Kahramanmaraş'ta su musluktan değil dağdan geliyor!
    #Gündem

    Kahramanmaraş'ta su musluktan değil dağdan geliyor!

    Van'da atlara zabıtalardan çok çocuklar biniyor! Edremit sahili şenlendi
    #Gündem

    Van'da atlara zabıtalardan çok çocuklar biniyor! Edremit sahili şenlendi