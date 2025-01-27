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Mersin'de torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini boğazından bıçaklayarak öldürdü

27.01.2025 - 16:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)

Mersin'de torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Mersin'in Mut ilçesinde cezaevinden yeni çıkan 19 yaşındaki şahıs, kendisiyle aynı ismi taşıyan dedesi ile babaannesini bıçakla öldürdü. Şüpheli torun, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Kültür Mahallesi Yokuşlu Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dede Hüseyin (74) ile babaanne Gülüzar A.'nın (67) yaşadığı evde kalan torunları Hüseyin A. (19), henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkardı.

Tartışmada Hüseyin A. eline aldığı bıçakla hem babaannesinin hem de dedesinin boğazını kesti. Komşuların gürültüleri duyarak haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada şüpheli olay yerinden kaçtı ancak polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından cenazeler otopsi için morga götürüldü.

CEZAEVİNDEN 3 GÜN ÖNCE ÇIKMIŞ

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, H.A.'yı kaçtığı evden 1 kilometre uzaklıkta yakaladı. Gözaltına alınan H.A.'nın 3 gün önce cezaevinden tahliye olduğu, babası M.A.'nın da 4 yıl önce sahte içkiden hayatını kaybettiği belirtildi.Şüphelinin sorgusu sürüyor.

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